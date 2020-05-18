РИАМО - 18 мая. В связи с действием в Москве масочного режима жителям столицы напомнили о правилах безопасной утилизации средств индивидуальной защиты, при утилизации масок и перчаток нужно придерживаться особых правил, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

Жители Москвы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Данные меры должны помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии, для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил», – говорится в сообщении.

Так, использованные маски и перчатки нужно складывать в отдельный пакет, его нужно герметично закрыть и оставить на трое суток. Только после этого маски можно выбрасывать. Средства индивидуальной защиты не подлежат переработке, поэтому пакет с ними следует отправить в серый контейнер, который предназначен для смешанных отходов.

При этом так стоит поступать со всеми средствами личной гигиены, которые контактируют со слизистыми. Это касается салфеток, ватных дисков, линз.

Альтернативой могут стать многоразовые маски. Некоторые из них имеют специальный карман-клапан, в него можно вложить несколько слоев марли, усилив защитные свойства. Однако использовать повторно такие маски можно только после обработки.

Их рекомендуется стирать с мылом или другим моющим средством, после чего обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. Затем маску нужно прогладить без пара, чтобы она не осталась влажной.

Соблюдая эти правила можно обезопасить от угрозы заражения окружающих и рабочих, которые занимаются вывозом отходов.

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18 МАЯ

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