РИАМО - 18 мая. МЧС при обращении о домашнем насилии будет дополнительно сообщать жертвам координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям в столице, который курирует департамент труда и соцзащиты населения Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фоне круглосуточного пребывания друг с другом семейные конфликты, к сожалению, могут перерождаться в домашнее насилие. Интеграция с МЧС позволит эффективнее удовлетворить запросы на экстренную помощь. Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде», — сказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города столицы Екатерина Бернер.

Она призвала всех, кто оказался в сложной ситуации обратиться за помощью.

Телефон доверия Центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7(495)989-50-50. Все звонки анонимны, психологи МЧС передадут жертвам насилия информацию о центре.

В Кризисном центре помощи женщинам и детям оказывают поддержку круглосуточно, здесь принимают жертв домашнего насилия. Консультации проходят не только очно, но и по телефону или в онлайн-чате в Skype.

В стационарах получают психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. За здоровьем и самочувствием проживающих в стационарных отделениях следит медперсонал.

Центр расположен по улице Дубки, дом 9. Телефон центра: 8(499) 977 20 10; 8(499)492 46 89.

Со 2 апреля психологи МЧС также оказывают психологическую помощь по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11. Ее открыли в связи с пандемией коронавируса.