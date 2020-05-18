РИАМО - 18 мая. В Московской области появился фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, его зарегистрировали в министерстве юстиции РФ, говорится в сообщении пресс-службы министра жилищной политики Подмосковья.

«Основная деятельность фонда будет направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами и иных объектов. В настоящий момент сформирован план по восстановлению прав граждан на три года вперед», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что на портале ds.mosreg.ru разместили информационные сообщения по всем домам, по которым собираются искать решение с помощью фонда.

Глава ведомства рассказала, что фонду предстоит завершение строительства объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских садов, школ, поликлиник для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.