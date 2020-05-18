РИАМО - 18 мая. На территории столичных «Вашутинских мезотрофных болот» в районе Молжаниновский специалисты «Мосприроды» обнаружили гнезда ремеза, который занесен Красную книгу, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Самое удивительное у этой птички - ее гнездо: знаменитая мягкая «рукавичка», построенная из растительного пуха, паутины и травинок, которая приплетается к свисающей веточке «плакучих» деревьев, например, ракиты, березы, ольхи, которые растут среди сырых лугов и низинных болот», — отмечается в материале.

Гнезда строят самцы ремезов, а самка выбирает лучшее и помогает в последних приготовлениях. Самки откладывают 5-8 яиц, а через две недели вылупляются птенцы.

В Москве ремез находится под охраной с 1978 года.

Ремез – это певчая птичка с острым клювиком, серой головкой и красно-бурой спиной, на глазах у нее будто черная маска. Самки обычно чуть бледнее самцов: у них нет каштанового налета на груди и маска чуть меньше. Питается ремез насекомыми, иногда взрослые птицы едят семена.