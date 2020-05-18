РИАМО - 18 мая. Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна дома на улице Малышева в Юго-Восточном округе Москвы, сообщается на сайте МВД России.

«В ходе специальных мероприятий сотрудниками московской полиции совместно с сотрудниками Росгвардии стрелявший из окна дома на улице Малышева задержан», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавших в результате стрельбы нет. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве сообщил РИАМО, что стрельба на улице Малышева велась из охолощенного оружия.

Видео с места стрельбы на улице Малышева в Москве>>>>