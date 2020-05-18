РИАМО - 18 мая. На ремонт и реконструкцию музеев Московской области из регионального и мунициальных бюджетов выделили 200 миллионов рублей в 2020 году, требуют капитального ремонта 30 строений на территории 12 государственных музеев региона и 19 строений на территории 16 муниципальных музеев, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Всего на территории Подмосковья действуют 12 государственных и 58 муниципальных музеев.

«Сохранение и восстановление нашего исторического наследия считаю своей главной задачей. Так, в 2017 году мной был открыт музей - восстановленный дом семьи Арсения Ивановича Морозова в городе Ногинске. Уже несколько лет ведутся работы по восстановлению усадьбы Якова Вилимовича Брюса – сподвижника Петра I, генерал-фельдмаршала, которая располагается в городском округе Лосино-Петровский», — сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Он добавил, что 11 мая 2019 года был открыт флигель усадьбы Брюса, а 11 мая 2020 года – главное здание усадьбы.

В 2020 году средства из регионального и муниципальных бюджетов направят на проведение охранно-археологических и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Зарайский кремль (5,7 и 122,9 миллиона рублей); проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Манеж XIX века (69,5 миллиона).

Кроме того, финансирование пойдет на капитальный ремонт теплоснабжения хозяйственного строения в государственном историко-литературном музее-заповедник А.С. Пушкина (2,2 миллиона рублей).

По словам депутата, совместно с администрацией Богородского округа реализуется проект по восстановлению исторического квартала Троицкая слобода. В ближайшие годы планируется восстановить усадьбы князей Волконских, которая располагалась в парке Волхонка, но была полностью разрушена в результате пожара.

«В 2019 году в шести музеях расходы на капитальный ремонт и реставрацию только за счет муниципальных бюджетов составили более 14 миллионов рублей. Но основная часть денег поступала из региональной казны. Только на строительство нового здания музея Зои Космодемьянской направлено 433 миллиона рублей», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В 2019 году на ремонтно-восстановительные, археологические работы и строительство новых объектов потрачено почти 475 миллионов рублей из бюджета региона.

«Несколько лет назад мы на законодательном уровне установили Дни подмосковной усадьбы - это третья суббота апреля и третья суббота мая. Это еще один повод вспомнить традиции, привлечь подрастающее поколение к изучению истории, рассказать жителям Подмосковья и гостям региона, как много у нас мест, ставших для выдающихся композиторов, писателей, поэтов и ученых источником вдохновения», — сказал Рожнов.

Он отметил, что главная задача – увеличить количество посетителей в музеях, без посетителей музей превращается в хранилище предметов. Депутат отметил, что сейчас из-за пандемии приходится подстраиваться и переводить мероприятия в онлайн-формат.