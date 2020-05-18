РИАМО - 18 мая. В Подмосковье задержали двоих приезжих, которых подозревают в организации нарколаборатории в Мытищах, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Мытищи задержаны двое жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном производстве синтетических наркотических средств», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемые арендовали дом в деревне Аббакумово городского округа Мытищи, чтобы организовать там нарколабораторию. Также они закупили специальное оборудование, химические реактивы. Лабораторию по производству синтетических наркотиков оборудовали в гараже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемые находятся под стражей.

В ходе обысков правоохранители обнаружили 130 канистр с реактивами для изготовления наркотиков, 13 полимерных пакетов и восемь мешков с порошкообразным веществом, которое, по результатам исследования, признано мефедроном общей массой более 13,7 килограмма.