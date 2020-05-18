РИАМО - 18 мая. Россия в марте текущего года смогла сохранить второе место в мире по объему добычи нефти — 10,575 миллиона баррелей в сутки, передает Газета.ru.

Согласно данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), первое место заняли Соединенные Штаты, которым удалось увеличить объем нефтедобычи на 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем — до 12,926 миллиона баррелей в сутки.

«После России, на третьем месте идет Саудовская Аравия, которая уменьшила объем добычи за месяц на 0,5% — 9,733 миллиона баррелей в сутки», — отмечается в материале.

При этом экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос на 1,6%, а из США он снизился на 3,5%.