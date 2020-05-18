Неизвестный открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома.
По предварительным данным, неизвестный стрелял из охолощенного оружия.
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|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома.
По предварительным данным, неизвестный стрелял из охолощенного оружия.
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