РИАМО - 18 мая. Стрельба на улице Малышева в Юго-Восточном округе Москвы велась из охолощенного оружия, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Правоохранительные органы продолжают проверку по факту происшествия на улице Малышева.

«По предварительным данным, неизвестный стрелял из охолощенного оружия», - сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, неизвестный начал стрельбу по прохожим с балкона жилого дома.

Видео с места стрельбы на улице Малышева в Москве>>