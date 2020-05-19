РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Во вторник глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проведет онлайн-конференцию с социальными предпринимателями, главной темой станут меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Во вторник в 12:00 глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина совместно со штабом по поддержке бизнеса проведет ZOOM-конференцию с социальными предпринимателями», - говорится в сообщении.

К участию приглашают всех предпринимателей, представленных в реестре социальных предприятий, и тех, кто заинтересован в попадании в этот реестр.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте администрации муниципалитета.