РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В пяти домах микрорайона Климовск Подольска из-за ремонтных работ во вторник временно отключат горячую воду, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на вторник управление теплоснабжением запланировало ремонтные работы на ЦТП-7 (центральной тепловой подстанции - ред.). Во время их проведения с 09:00 до 13:00 не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Симферопольская, дом 45; улица Циолковского, дома 27а, 27б; Южный поселок, дома 11 и 12», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.