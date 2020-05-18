РИАМО - 18 мая. В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство «Центрального парка» и улиц в городском округе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству «Центрального парка» в городском округе Реутов», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Всего в городском округе Реутов Московской области планируется благоустроить «Центральный парк» на пересечении улицы Южной и Юбилейного парка.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из средств бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Реутов.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с октября 2018 года по 2024 год (включительно) и направлен на создание комфортной городской среды, а также обеспечение планомерного сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.