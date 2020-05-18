РИАМО - 18 мая. Московский областной фонд микрофинансирования выдает женщинам-предпринимателям заем по ключевой ставке Банка России (5,5% годовых), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Женщины-бизнесмены берут микрозаймы для адаптации бизнеса под новые условия работы.

«В апреле 2020 года нам пришлось взять заем в Фонде микрофинансирования в связи со сложившейся ситуацией, на покупку компьютеров и видеооборудования для того, чтобы проводить занятия с детьми в режиме онлайн. В апреле собрали документы – через неделю в апреле, соответственно, деньги получили. Занятия сейчас уже проходят в режиме онлайн», – сказала руководитель студии искусств и интеллектуального развития «Развивайся» предприниматель Ольга Чуднова из Коломны.

Она подчеркнула, что часть денег были взяты так же на текущие расходы для того, чтобы оплатить аренду.

Кроме того, фонд предлагает Московский областной фонд микрофинансирования активно задействован и в других программах по поддержке бизнеса.

«Фонд предлагает программы реструктуризации, а также выдает займы на особых условиях – до пяти миллионов рублей по средней ставке 5,5% сроком на 3 года с погашением в конце срока для предприятий из пострадавших отраслей. Займы доступны для производства товаров и любых услуг, необходимых для работы», – отметила министра инвестиции промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.