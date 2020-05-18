РИАМО - 18 мая. Медработникам Подмосковья выплачивают федеральные и региональные доплаты, если деньги не поступили, нужно обратиться к главврачу учреждения, также можно звонить на горячие линии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с главами городских округов. Отдельное внимание уделили мерам дополнительной поддержки медицинских работников.

«Если работник не получил доплаты или получил не в полном объеме, необходимо обращаться к главному врачу медицинского учреждения. Если вопрос не решен на уровне главврача, нужно позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30. Все обращения рассматривает специально созданная губернатором областная комиссия», — говорится в сообщении.

С 1 апреля установлены следующие президентские надбавки: для работников скорой медицинской помощи: врач — 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 25 тысяч рублей, водитель — 25 тысяч рублей. Для работников стационаров: врач — 80 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал — 50 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Президентские выплаты предоставляются в полном объеме за факт оказания помощи пациенту с подтвержденным Covid-19 без учета фактически отработанного времени. Если медицинский работник трудился даже 1 день в месяц, заболел или ушел в отпуск — он получит выплату в полном объёме.

Медработникам с 30 января также начисляются федеральные надбавки за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Расчет производится за отработанные смены, Размер выплат устанавливается в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года (от 47 106 рублей).

Для работников скорой медицинской помощи и поликлиник: врач (80%) — 37,6 тысяч рублей, средний медицинский персонал (40%) — 18,8 тысячи рублей, фельдшер и младший медицинский персонал (20%) — 9,4 тысячи рублей. Для работников стационаров: врач (100%) — 47 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал — (50%) 23,5 тысячи и (30%) — 14 тысяч рублей соответственно.

С 14 февраля медработникам предусмотрены региональные выплаты. Расчет производится за каждую смену, в течение которой хотя бы одному пациенту с коронавирусом, пневмонией или ОРВИ была оказана медпомощь.

Максимальный размер региональных выплат для врачей составляет 50 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 30 тысяч рублей, младшего медицинского персонала — 10 тысяч рублей, водителей поликлиник и скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, прочего персонала (буфетчицы, уборщицы, кастелянши) — 10 тысяч рублей.

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18 МАЯ

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Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.