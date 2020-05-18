РИАМО - 18 мая. Главгосэкспертиза России согласовала проект реконструкции перрона для воздушных судов на аэродроме Раменское в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На экспериментальном аэродроме Раменское располагается международный аэропорт федерального значения «Жуковский», который входит в Московский авиаузел.

«В рамках реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, планируется выполнить расширение перрона, находящегося в зоне основной взлетно-посадочной полосы аэропорта и примыкающего к строящемуся грузовому терминалу», — отмечается в материале.

В настоящее время перрон не используется. В ходе реконструкции планируется построить стоянки для безопасного маневрирования, размещения и технического обслуживания воздушных судов типа Boeing 747-8f и Ан-124.

Для выезда с перрона обустроят выводную рулежную дорогу, также будет построена площадка для обработки грузовых судов противообледенительной жидкостью.

Проект разработало ООО «Прогресстех», осуществлять строительство будет АО «Жуковский Интернешнл Эйрпорт КАРГО».