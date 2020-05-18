РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Заместитель министра благоустройства Подмосковья Светлана Аипова и глава городского округа Домодедово Александр Двойных осмотрели объекты, на которых идут плановые весенние работы по наведению порядка, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета.

«С рабочим визитом городской округ Домодедово посетила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. Вместе с главой округа Александром Двойных осмотрели объекты, где сейчас идут плановые весенние работы по наведению порядка, - общественные пространства, дворы, дороги и придорожные территории», - говорится в сообщении.

Все замечания взяты на контроль и будут устранены в ближайшее время.