РИАМО - 18 мая. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин рассказал, что в присвоении СНТ статуса населенного пункта есть как достоинства, так и недостатки, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В России на федеральном уровне разрабатываются четкие критерии, по которым СНТ смогут получить статус населенных пунктов. Из положительных сторон статуса Чаплин отметил, что не нужно платить взносы, дороги и общий свет за счет бюджета, также не нужно платить земельный налог за земли общего пользования.

«А вот минусы — это более высокая кадастровая стоимость земельных участков и домов, в среднем она будет выше на 15-20%, соответственно, повысятся и налоги. Также это утрата прямого запрета на изменение временного разрешенного использования отдельных участков — нельзя будет изменить ВРИ участков, пока действует СНТ как юрлицо. Да и отдельной территории уже не получится. Ворота на въезде в СНТ придется снести», — сказал Чаплин.

На сегодняшний день существуют другие правила: СНТ может присоединится к ближайшему населенному пункту. Для этого необходимо утверждение нового (или изменений действующего) генерального плана городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где товарищество расположено. Процесс довольно трудоемкий, отмечается в материале.

Проблема присоединения возникает из-за того, что часть товариществ расположена на землях сельскохозяйственного назначения, поэтому для включение в состав населенного пункта СНТ нужно перейти в другую категорию земель. Это может занять не один год.

Иногда дачники сами хотят войти в состав ближайшего села или деревни, чтобы на территории СНТ развивались инфраструктура: магазины, школы, детсады, поликлиники и другое.