РИАМО - 18 мая. В Москве будет организована доследственная проверка по факту проведения автомобильных гонок в районе Коммунарки, несмотря на действующий режим повышенной готовности, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Журналисты сообщают, что участники заездов препятствовали движению общественного и личного автотранспорта по Киевскому шоссе», — отмечается в материале.

Председатель СК России поручил руководству ГСУ по городу Москве обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего, также поручено принять процессуальное решение по результатам проверки.

В Московском регионе по 31 мая действует режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции: запрещены все массовые мероприятия, выходить из дома можно только по веским причина, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.