РИАМО - 18 мая. В Троицке столичные пожарные оперативно вскрыли дверь и помогли пожилой женщине, у которой случился инсульт, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Заявка на вскрытие квартирной двери в городском округе Троицк поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы утром в понедельник. Заявитель — племянница пожилой женщины — сообщила, что не может попасть в квартиру, а ее тетя не отвечает на звонки.

«По адресу выдвинулось отделение 42 пожарно-спасательной части. Еще в пути огнеборцы запросили бригаду скорой медицинской помощи. Прибыв на место, они оперативно поднялись на седьмой этаж и вскрыли дверь в квартиру», — говорится в сообщении.

В квартире нашли пожилую женщину, у которой врачи диагностировали инсульт. Специальные носилки, на которые погрузили пострадавшую, не позволяли ее транспортировать в лифте, поэтому было принято решение спустить ее вниз на руках сотрудников МЧС.

Пострадавшую оперативно передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В данный момент пожилая женщина находится под наблюдением врачей.