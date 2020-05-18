РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Реконструкцию Путилковского шоссе в подмосковном Красногорске планируют завершить в 2020 году, эпидемия коронавируса не должна помешать выполнить работы в срок, сообщил первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

Кучеров посетил в понедельник штаб строительства. Он проинспектировал, как на объекте выполняют требования стандарта организации строительных работ, призванные не допустить вспышек коронарирусной инфекции. Работы по реконструкции и расширению участка Путилковского шоссе возобновили в понедельник.

«Строительные работы возобновлены. Наша задача – нагнать то время, которое мы немного упустили. Поручение губернатора – в этом (2020 году – ред.) открыть полноценное движение на все 4 полосы, мы эту задачу выполним», - сказал Кучеров.

Он добавил, что по графику пуск движения по четырем полосам должен состояться 20 ноября текущего года. Возможно, какую-то часть работ, связанных с благоустройством, перенесут на 2021 год.

«Основные работы, связанные с проезжей частью, мы в этом году закончим. В работе у нас 1,6 километра. Перспективная интенсивность движения — 35-38 тысяч машин в сутки», - отметил Кучеров.

Работы по реконструкции участка Путилковского шоссе в Красногорске начали летом 2019 года.