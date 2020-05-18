РИАМО - 18 мая. Сотрудники Росгвардии ограничили движение на Ленинском проспекте в Москве, чтобы утиная семья смогла спокойно перейти оживленную дорогу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу», — говорится в сообщении.

На помощь утке с селезнем и тринадцатью утятами пришли не только сотрудники Росгвардии, но и неравнодушные прохожие. Благодаря их совместным усилиям утиное семейство смогло благополучно перейти через проезжую часть.