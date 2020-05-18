РИАМО - 18 мая. Все коммунальщики в обязательном порядке обеспечены средствами индивидуальной защиты и вопрос нераспространения Covid-19 на предприятиях поставлен на особый контроль, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Уже более полутора месяцев во всех компаниях, подведомственных департаменту столичного ЖКХ, работают оперативные штабы, которые мониторят и контролируют ситуацию внутри своих подразделений.
«Ежедневно проводится двухразовая обработка дезинфицирующими средствами зданий, помещений, рабочих мест сотрудников, а также мест их временного нахождения – бытовых городков, общежитий и так далее. В офисах организована ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми контактируют сотрудники: ручки входных дверей и окон, поручни и кнопки лифтов. Их обрабатывают несколько раз в день специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.
Во всех офисах установлены аппараты с антисептическими средствами, сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях и на открытых площадках.
Также на проходных работникам измеряют температуру тела. Сотрудники с повышенной температурой на работу не допускаются, их направляют на медицинское обследование с обязательным информированием руководства компании о состоянии своего здоровья.
Все сотрудники, которых можно было перевести на удаленную работу, работают из дома, но работники, которые непосредственно задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах с обязательным ношением масок и респираторов.
В «Мосэнергосбыте» в первую очередь перевели на дистанционный формат обслуживание юридических и физических лиц. В компании «Россети Московский регион» введен обязательный масочный и перчаточный режим для всех сотрудников. Сотрудники всех служб ГБУ «Гормост» придерживаются масочного и перчаточного режима. На всех 20 участках действует строгий пропускной контроль.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.
- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.
- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.
- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.
- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.
- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.
- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.
- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.
- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.
- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.
- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии