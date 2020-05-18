РИАМО - 18 мая. Все коммунальщики в обязательном порядке обеспечены средствами индивидуальной защиты и вопрос нераспространения Covid-19 на предприятиях поставлен на особый контроль, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Уже более полутора месяцев во всех компаниях, подведомственных департаменту столичного ЖКХ, работают оперативные штабы, которые мониторят и контролируют ситуацию внутри своих подразделений.

«Ежедневно проводится двухразовая обработка дезинфицирующими средствами зданий, помещений, рабочих мест сотрудников, а также мест их временного нахождения – бытовых городков, общежитий и так далее. В офисах организована ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми контактируют сотрудники: ручки входных дверей и окон, поручни и кнопки лифтов. Их обрабатывают несколько раз в день специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

Во всех офисах установлены аппараты с антисептическими средствами, сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях и на открытых площадках.

Также на проходных работникам измеряют температуру тела. Сотрудники с повышенной температурой на работу не допускаются, их направляют на медицинское обследование с обязательным информированием руководства компании о состоянии своего здоровья.

Все сотрудники, которых можно было перевести на удаленную работу, работают из дома, но работники, которые непосредственно задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах с обязательным ношением масок и респираторов.

В «Мосэнергосбыте» в первую очередь перевели на дистанционный формат обслуживание юридических и физических лиц. В компании «Россети Московский регион» введен обязательный масочный и перчаточный режим для всех сотрудников. Сотрудники всех служб ГБУ «Гормост» придерживаются масочного и перчаточного режима. На всех 20 участках действует строгий пропускной контроль.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

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Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

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Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

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- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

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- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.