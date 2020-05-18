РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина удостоена общественной награды – ордена «Долг и честь» - за усердие и инициативу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Национальный комитет общественных наград при правительстве РФ отметил высокие профессиональные достижения руководства муниципалитета. За усердие и разумную инициативу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, высокий профессионализм, благородные дела во славу Отечества глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина награждена орденом «Долг и честь», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместителю главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволоду Волосевичу вручили орден «За веру и верность».