РИАМО - 18 мая. Маршруты перспективных Бирюлевской и Рублево-Ахангельской линий метро утвердили в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Специалисты уже приступили к проектно-изыскательским работам на участках будущего строительства.

«Завершены работы по утверждению трассировки перспективных радиальных линий метро в Бирюлево и Рублево-Архангельское. Сегодня уже началось проектирование этих веток», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Между тем, пока не утвердили места расположения нескольких станций. Их планируют утвердить в ближайшие месяцы.

Строительство этих линий включено в программу развития столичной подземки.