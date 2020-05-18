РИАМО(БАЛАШИХА) - 18 мая. Депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов в ходе видеоконференции расскажет предпринимателям Балашихи о мерах поддержки бизнеса в регионе в период пандемии и ответит на вопросы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Рабочее совещание в дистанционном режиме пройдет при поддержке Союза «Балашихинской торгово-промышленной палаты» 21 мая в 11:00.

«На федеральном и региональном уровне приняты ряд решений по поддержке бизнеса, работа которых, из-за введения режима пандемии, была временно приостановлена. Это, прежде всего, предоставление льготных кредитов и кредитные каникулы, списание и возврат налогов для субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Мы отдельно обсудим с предпринимателями налоговую льготу на имущество для торговых центров, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания», - сказал Ефимов.

По словам председателя Союза «Балашихинской торгово-промышленной палаты» Анатолия Шестакова, предприниматели заинтересованы в прямом общении и получении ответов на свои вопросы.

Видеоконференция состоится через сервис видеоконференций ZOOM. Для получения доступа необходимо направить заявку по электронной почте ved@btpp.ru.

В состав Союза «Балашихинской торгово-промышленной палаты» входит более 200 организаций.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

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- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.