РИАМО - 18 мая. Начался прием заявок на участие в аукционах по аренде пяти нежилых помещений в подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 июля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru. Сами аукционы состоятся 8 июля», - говорится в сообщении.

Выставленные на торги помещения предназначены для любого вида деятельности, разрешенного законом. В них можно организовать офисы, мастерские, детские клубы, фотостудии и так далее. Объекты сдают в аренду на пять лет.

Первый объект площадью 118,9 квадратного метра расположен на проспекте Ленина. Ежегодная аренда помещения стартует от 575 тысяч рублей. Второе помещение площадью 35,9 квадратного метра расположено на улице Журавлева, стоимость аренды – от 197 тысяч рублей в год.

Третий объект площадью 16,7 квадратного метра расположен на Юбилейной улице. Годовая арендная плата за лот начинается от 96 тысяч рублей. Четвертое помещение площадью 48,7 квадратного метра находится на улице Горького, торги стартуют с 183 тысяч рублей.

Пятый объект на Южном проспекте площадью 32,9 квадратного метра предлагается по цене от 175 тысяч рублей за год аренды.