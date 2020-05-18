РИАМО - 18 мая. В Московской области с понедельника начали работать организации в сфере строительства, оптовой торговли и розничной торговли автозапчастями, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Также работают производственные предприятия, автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

«Работу можно вести только при соблюдении санитарных требований. Подробная инструкция размещена на инвестпортале Подмосковья. Уведомление о начале работ на промышленных предприятиях необходимо прислать на почту: prom-mo@mosreg.ru», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

В регионе также остаются закрытыми МФЦ, кафе и рестораны, дома быта, магазины одежды, стойматериалов и мебели, фитнес-клубы и салоны красоты.

До 31 мая в Московской области действует режим самоизоляции. Жители обязаны находиться в своих квартирах. Для проезда на транспорте нужен пропуск. Обязательно ношение маски.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.