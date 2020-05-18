РИАМО - 18 мая. Центр управления регионом обработал 4323 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области, все эти обращения были отработаны в срок, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.
Большая часть из них касалась нарушения правил уборки территории контейнерных площадок, уборки газона и правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов.
Так, по категории «Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок» решено за неделю 670 проблем. Наибольшее количество — в городских округах Дмитров, Ступино, Домодедово.
За неделю по категории «Нарушение правил уборки газона» посредством ЦУР решено также 386 проблем. Больше всего в Балашихе, Люберцах, Сергиевом-Посаде.
По нарушениям, касающимся «Ненадлежащее состояние деревьев и кустарников» за неделю ЦУР помог решить 304 проблемы. Наибольшее количество – в Щелкове, Раменском и Балашихе.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии