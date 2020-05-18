РИАМО - 18 мая. Центр управления регионом обработал 4323 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области, все эти обращения были отработаны в срок, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Большая часть из них касалась нарушения правил уборки территории контейнерных площадок, уборки газона и правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов.

«Тепловая карта» Центра управления регионом позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Так, по категории «Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок» решено за неделю 670 проблем. Наибольшее количество — в городских округах Дмитров, Ступино, Домодедово.

За неделю по категории «Нарушение правил уборки газона» посредством ЦУР решено также 386 проблем. Больше всего в Балашихе, Люберцах, Сергиевом-Посаде.

По нарушениям, касающимся «Ненадлежащее состояние деревьев и кустарников» за неделю ЦУР помог решить 304 проблемы. Наибольшее количество – в Щелкове, Раменском и Балашихе.