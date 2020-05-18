РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проверил в аптеках Домодедова наличие и стоимость масок, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
«На дистанционном депутатском приеме ко мне обратились жители Домодедова с актуальным на сегодняшний день вопросом: «Где купить маски?» Звонившие по телефону и те, кто писал мне в соцсетях, сообщали, что масок в аптеках нет, а если и есть, то дорого стоят. Я решил проверить и посетил шесть аптек, в момент проверки маски были везде в наличии. Всего в Домодедове 90 аптек», – сказал Жолобов.
Депутат отметил, что средняя розничная цена за одну одноразовую маску составила 32 рубля. По его словам, вопрос находится на постоянном контроле в администрации Домодедова, которая провела работы с аптечной сетью по вопросу готовности реализовывать маски по минимальным ценам.
«Так, 54 аптеки такую готовность подтвердили, 48 аптек готовы производить закупки масок у местных товаропроизводителей. В ближайшее время два домодедовских предприятия начнут выпуск масок. Одна из компаний завершает пуско-наладочные работы, другая уже в тестовом режиме выпускает продукцию», — отметил Жолобов.
Депутат также добавил, что эти компании готовы по себестоимости - 20 рублей за штуку - отпускать маски домодедовским аптекам, где их будут продавать также без наценки.
С 12 мая в Московской области нужно обязательно носить маски в общественных местах.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.
- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.
- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.
- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.
- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.
- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.
- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.
- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.
- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.
- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.
- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии