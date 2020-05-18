РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проверил в аптеках Домодедова наличие и стоимость масок, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«На дистанционном депутатском приеме ко мне обратились жители Домодедова с актуальным на сегодняшний день вопросом: «Где купить маски?» Звонившие по телефону и те, кто писал мне в соцсетях, сообщали, что масок в аптеках нет, а если и есть, то дорого стоят. Я решил проверить и посетил шесть аптек, в момент проверки маски были везде в наличии. Всего в Домодедове 90 аптек», – сказал Жолобов.

Депутат отметил, что средняя розничная цена за одну одноразовую маску составила 32 рубля. По его словам, вопрос находится на постоянном контроле в администрации Домодедова, которая провела работы с аптечной сетью по вопросу готовности реализовывать маски по минимальным ценам.

«Так, 54 аптеки такую готовность подтвердили, 48 аптек готовы производить закупки масок у местных товаропроизводителей. В ближайшее время два домодедовских предприятия начнут выпуск масок. Одна из компаний завершает пуско-наладочные работы, другая уже в тестовом режиме выпускает продукцию», — отметил Жолобов.

Депутат также добавил, что эти компании готовы по себестоимости - 20 рублей за штуку - отпускать маски домодедовским аптекам, где их будут продавать также без наценки.

С 12 мая в Московской области нужно обязательно носить маски в общественных местах.

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18 МАЯ

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