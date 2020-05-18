РИАМО - 18 мая. В Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья застройщики направили 633 обращения о готовности возобновления работ, в ходе проверок стройплощадок сотрудники Главгосстройнадзора используют электронные чек-листы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

88% объектов жилого назначения по результатам рейдов сотрудников ведомства соответствуют стандарту организации работ на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавируса. Остальные застройщики доведут свои объекты до 100% соответствия стандарту и подадут в ведомство уведомления к 25 мая.

«Призываю всех застройщиков региона проявить ответственность и полностью выполнять требования стандарта для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Только при 100% соответствии стандарту работы на площадках будут возобновлены», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что снятие временных ограничений не означает, что можно «расслабиться и вернуться к работе в прежнем режиме». Специалисты Главгосстройнадзора, в свою очередь, окажут методическую и иную помощь, чтобы строительные фирмы могли продолжить свою работу.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника в Подмосковье возобновляются строительные работы.