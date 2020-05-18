РИАМО - 18 мая. Жители Московской области могут направить обращение по факту реализации контрафактных или фальсифицированных товаров через сайт Роспотребнадзора.

Отправить официальное обращение, в том числе о необходимости проведения внеплановой проверки, можно на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области в разделе «Прием обращений граждан». Срок предоставления ответа заявителю составляет 30 дней.

Для получения информации общего характера, в том числе разъяснений по вопросам в части защиты прав потребителей, необходимо перейти на специальный информационный ресурс в раздел «Виртуальная приемная». Ответ придет в течение 1-5 дней.