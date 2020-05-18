РИАМО - 18 мая. С понедельника автобусы «Мострансавто» в Подмосковье перешли на работу по расписанию выходного дня, в утренние и вечерние часы пик число автобусов увеличено, говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании.

«Все транспортные средства несколько раз в день проходят обязательную дезинфекцию на территории филиалов, а также в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах. Усилен контроль за состоянием здоровья работников предприятия», – говорится в сообщении.

В «Мострансавто» с понедельника увеличили число автобусов в утренние и вечерние часы пик, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию в салонах транспортных средств.

Жители Подмосковья совершили 17 мая на 41 тысячу поездок больше, чем неделю назад, что на 24% больше по сравнению с показателями предыдущей недели. Почти 51% поездок оплатили с помощью транспортной карты «Cтрелка».

С 12 мая в Московской области действует «масочный» режим в общественных местах и на транспорте. Приобрести одноразовые медицинские маски можно в автобусах региона, а также в билетных кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто».