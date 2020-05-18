РИАМО - 18 мая. Проходку тоннелей Большой кольцевой линии столичной подземки планируют закончить через год, на сегодняшний день в работах задействовано 12 специализированных комплексов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Главным проектом московского метростроения сегодня является возведение Большой кольцевой линии метро. На сегодня проходкой тоннелей здесь заняты 12 специализированных комплексов. Полностью тоннели второго кольца будут готовы через год», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что параллельно ведутся работы по возведению станций второго кольца. Новая линия должна соединить существующие и перспективные радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить Кольцевую линию и станции в центре столицы.

«Всего на БКЛ будет размещена 31 станция. Новое кольцо позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на радиальные линии железных дорог», – подчеркнул Бочкарев.

Он напомнил, что строительство Большой кольцевой линии московского метро протяженностью 70 километров является самым крупным в мире проектом в области метростроения.