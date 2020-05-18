РИАМО - 18 мая. «Корзинка РИАМО» совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» запускают специальный проект - кулинарный марафон.

Марафон стартует 20 мая в разделе «Лайфхаки для хозяйки» на сайте «Корзинки»: https://korzinka.riamo.ru/cooking/lifehacks/.

В рамках спецпроекта до конца мая известные фуд-блогеры и авторы популярнейших книг по кулинарии, а также кондитеры, рестораторы и специалисты в области здорового питания будут делиться кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Первый видеоурок в рамках марафона проведет кондитер и блогер Ильзира Карагузина. 20 мая Ильзира вместе со своей дочкой продемонстрируют на сайте https://korzinka.riamo.ru/ простой рецепт приготовления сладкой галеты с фруктами. Зрители воочию убедятся, что выпечка – это действительно просто!

С другими рецептами Ильзиры Карагузиной можно ознакомиться в ее блоге или книгах «Выпечка — это просто. Красивые торты, пироги и другие сладости без лишних хлопот» и «Слоеное счастье. Кексы, брауни, рулеты, торты и чизкейки в «полосочку».

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.

«Корзинка» - проект Регионального информационного агентства Московской области для грамотных потребителей. Кулинарный марафон проводится совместно с сетью современных универсальных книжных магазинов «Читай-город», работающих по всей России.