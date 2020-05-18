РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Волонтеров подмосковного Подольска приглашают присоединиться к проекту по поддержке пожилых людей фонда «Старость в радость», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем волонтеров Подольска в службу поддержки пожилых людей по телефону. Фонд «Старость в радость» начинает проект телефонного волонтерства — служба «Дружба». Цель проекта — поддержать одиноких пожилых людей, проживающих как в своих квартирах, так и в домах престарелых. Участие в проекте даст возможность поделиться своим временем и теплом и стать другом для забытых и брошенных пожилых людей и инвалидов», - говорится в сообщении.

Фонд ищет людей, готовых взять на себя обязательства звонить пожилому человеку на регулярной основе — примерно дважды в неделю. Основная задача — внимательно слушать, относиться доброжелательно и помогать.

Благодаря фонду «Помощь рядом» общение будет бесплатным для обеих сторон. А звонок будет осуществляться с единого номера на платформе «Яндекс.Телефонии». Чтобы стать другом по телефону для одинокого пожилого человека, необходимо заполнить анкету на сайте фонда.