РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Свыше 160 кубометров строительного мусора вывезли из лесного массива в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области обнаружили на территории арендуемого лесного участка в Опалиховском участковом лесничестве навал строительного мусора. Для установления виновных лиц была проведена работа с правоохранительными органами по отслеживанию с помощью системы видеонаблюдения движения транспортных средств на данном участке, а также осмотр навалов мусора на месте.

«При осмотре были обнаружены несколько финансовых документов одной из компаний и чеки. В ходе проведения административного расследования установлен владелец документов, который уже дал пояснения», - говорится в сообщении.

Одновременно определили транспортное средство, с которого свалили мусор, в настоящее время устанавливается его собственник.

«Добросовестный арендатор лесного участка, не дожидаясь судебного решения, уже ликвидировал свалку и вывез 163 кубометра мусора с территории лесного фонда. А нарушителю грозит привлечение к административной ответственности по статье 8.31 КоАП РФ. Он должен будет возместить ущерб, нанесенный лесному фонду, а также оплатить лесопользователю стоимость работ по ликвидации свалки», - заключается в материале.