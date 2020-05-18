РИАМО - 18 мая. Строительство станции «Печатники» Большой кольцевой линии московского метрополитена планируют закончить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
Станция будет связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Станция мелкого заложения расположена в районе Печатники, севернее примыкания улицы Гурьянова к Шоссейной улице.
Строительство станции началось два года назад. В настоящее время на строительной площадке завершается устройство ограждающих конструкций котлована, выполняется выемка грунта.
Протяженность восточного участка БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» составляет 11,4 километра, на нем будут размещены станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».
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