РИАМО - 18 мая. Строительство станции «Печатники» Большой кольцевой линии московского метрополитена планируют закончить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Станция будет связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Станция мелкого заложения расположена в районе Печатники, севернее примыкания улицы Гурьянова к Шоссейной улице.

«Большая часть из 11-километрового Восточного участка БКЛ будет прокладываться в однопутном исполнении десятиметровыми щитами. Пятого мая был запущен в работу десятиметровый тоннелепроходческий комплекс с символическим названием «Победа» для проходки тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону «Каширской»», – сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство станции началось два года назад. В настоящее время на строительной площадке завершается устройство ограждающих конструкций котлована, выполняется выемка грунта.

Протяженность восточного участка БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» составляет 11,4 километра, на нем будут размещены станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

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