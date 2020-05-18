РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Павильон автобусной остановки перенесли на Рабочей улице в подмосковном Домодедове в целях безопасности участников дорожного движения, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«При прежнем расположении вероятность ДТП с участием пешеходов была высока: водители могли не заметить выходящих из автобуса людей», - говорится в сообщении.

На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения этот участок признали небезопасным. В связи с этим было решено перенести как павильон, так и искусственную неровность.