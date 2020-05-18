РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Пожилых жителей Домодедова предупреждают о мошенниках, представляющихся сотрудниками соцзащиты, ЖЭУ или коммунальных служб, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово обращает внимание, что в округе участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками соцзащиты, ЖЭУ или работниками коммунальных служб», - говорится в сообщении.

Прежде чем впускать незнакомых людей в квартиру необходимо попросить документы, удостоверяющие личность. Также можно позвонить в организацию, от имени которой предоставляются услуги и уточнить адрес и цель проверки.

«Если вы стали свидетелем совершения мошенничества или иного преступления, не стесняйтесь сообщить об этом окружающим. Своей решительностью вы поможете быстрее задержать злоумышленника, сохранить денежные средства, материальные ценности и имущество. Постарайтесь запомнить внешние приметы этих людей (как выглядят, во что одеты, марка и госномер автомобиля и т.д.) и немедленно звоните по телефону «112», а также в отделы полиции», - добавляется в сообщении.

В дежурную часть УМВД России по Домодедову можно позвонить по следующим телефонам: 8(496)793-14-02 и 8(496)793-18-79. Номер дежурного отдела полиции в микрорайоне Авиационный: 8(496)792-56-96. В микрорайоне Барыбино связаться с дежурной частью можно по номерам: 8(496)796-43-06 и 8(496)796-43-67.