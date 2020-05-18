РИАМО - 18 мая. Следователь возбудил уголовное дело по факту смерти девятимесячного мальчика в квартире в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 16 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение от 28-летнего жителя города Коломны об обнаружении в квартире тела малолетнего сына», — отмечается в материале.

Отец пришел домой после работы и нашел мальчика в детской кроватке без признаков жизни, матери в квартире не было.

По предварительным данным, ребенок умер в результате механической асфиксии.

По делу проводятся комплексные мер, направленные на становление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Правоохранители ищут мать погибшего ребенка.