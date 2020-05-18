РИАМО - 18 мая. В магазин на улице Чистова в столичном районе Текстильщики ворвался злоумышленник с пистолетом, который украл бутылку водки и упаковку креветок, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 16 мая в помещении магазина неизвестный, угрожая пистолетом 25-летнему товароведу, открыто похитил бутылку водки и упаковку креветок, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 606 рублей.

Правоохранители задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».