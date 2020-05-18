РИАМО - 18 мая. Школьники из Одинцовского городского округа стали победителями областной олимпиады по избирательному законодательству, которая прошла 16 мая в дистанционном режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В заключительной части интеллектуального состязания участвовали старшеклассники из четырех муниципалитетов.

«В дистанционном финале встретились 12 знатоков избирательного законодательства из Одинцова, Долгопрудного, Фрязина и Коломны. Наблюдать за борьбой можно было на одном из популярных видеохостингов, шли напряженные дебаты по очень серьезным и актуальным вопросам избирательного права», — подчеркнул глава округа Андрей Иванов.

В суперфинале встретились команды Одинцова и Коломны. С результатом в 233 балла победили учащиеся Одинцовского округа.

«Наша команда в этом году состояла из представителей Одинцовской лингвистической гимназии: Анны Машонской (11-й класс), Даниила Зенькова (10-й класс) и Руслана Музафарова (9-й класс)», — отметил Иванов.