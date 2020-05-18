РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Около 70 человек стали донорами крови в Подольской станции переливания за прошедшую неделю, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольской станции переливания крови с 11 по 15 мая приняли участие в сдаче крови 66 доноров, 10 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 34 литра цельной крови. Помимо этого, у 7 доноров был осуществлен забор и заготовлено 4 литра плазмы, а у 4 доноров осуществлен забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Доноров поблагодарили за спасение жизней, несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире. Станция переливания работает с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9. Для того, чтобы сдать кровь, необходимо иметь при себе паспорт. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 754-59-81.