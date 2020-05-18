РИАМО - 18 мая. В Москве в ближайшие годы планируется построить 47 крупных медицинских объектов, им уделят приоритетное внимание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большинство строек в городе были закрыты из-за коронавируса, но возведение объектов здравоохранения старались не останавливать. Теперь строительство медицинских учреждений снова начинают вести в полном объеме.

«На ближайшие годы в планах — 47 крупных медицинских объектов общей площадью около миллиона квадратных метров. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения, и, конечно, она будет приоритетной», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

В понедельник столичный мэр осмотрел ход работы в новой детской поликлинике в районе Марфино. Он поручил оформить лицензию в ускоренном порядке, и в течение месяца решить все организационные вопросы, чтобы поскорее открыть объект.