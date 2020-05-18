РИАМО - 18 мая. В Москве в ближайшие годы планируется построить 47 крупных медицинских объектов, им уделят приоритетное внимание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большинство строек в городе были закрыты из-за коронавируса, но возведение объектов здравоохранения старались не останавливать. Теперь строительство медицинских учреждений снова начинают вести в полном объеме.
«На ближайшие годы в планах — 47 крупных медицинских объектов общей площадью около миллиона квадратных метров. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения, и, конечно, она будет приоритетной», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.
В понедельник столичный мэр осмотрел ход работы в новой детской поликлинике в районе Марфино. Он поручил оформить лицензию в ускоренном порядке, и в течение месяца решить все организационные вопросы, чтобы поскорее открыть объект.
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Как вы знаете, большинство строек в Москве были закрыты из-за #covid19. Но возведение объектов здравоохранения старались не останавливать. Понятно, что темпы замедлились, но теперь снова строим в полном объеме. На ближайшие годы в планах 47 крупных медицинских объектов общей площадью около миллиона квадратных метров. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения, и, конечно, она будет приоритетной. ⠀ Здесь, в Марфино, скоро откроется новая детская поликлиника с первоклассным оборудованием, дневным стационаром, молочной кухней, боксами для детей с симптомами ОРВИ. Она гораздо просторнее старой, которая ютится в жилом доме. Поручил оформить лицензию в ускоренном порядке, в течение месяца решить все организационные вопросы, чтобы поскорее переехать и работать в качественных условиях.
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