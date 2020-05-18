РИАМО - 18 мая. Объявлен электронный аукцион по продаже бывшего здания сельской библиотеки с земельным участком в селе Непецино подмосковного Коломенского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь нежилого строения составляет 119 квадратных метров, площадь земельного участка - 542 квадратных метра. Начальная цена лота – чуть более 1 миллиона рублей.

«Объект представляет из себя одноэтажное здание 1948 года постройки - бывшее здание Непецинской сельской библиотеки. В непосредственной близости от него стоят жилые дома. В течение шести месяцев покупатель должен сохранить назначение данного объекта», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимают до 25 июня. Аукцион состоится 1 июля.