РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Рабочие Подольского комбината благоустройства завершат обработку территорий округа от борщевика Сосновского до 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории Подольска началась борьба с борщевиком Сосновского. Борщевик произрастает на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности общей площадью более 7,2 гектара и представляет опасность для человека из-за свойств своего сока – при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги.

«В округе используется два основных метода борьбы – механический и химический. На сегодняшний день сотрудники Подольского комбината благоустройства проводят комплексную работу по борьбе с борщевиком на территории микрорайона Лаговский. Сначала производят покос борщевика, после чего проводят обработку территорий химическими средствами. Согласно установленному графику, до 10 июня текущего года первая обработка всей зараженной площади должна быть завершена», - сказал начальник Подольского комбината благоустройства Максим Митрохин.

Он отметил, что собственники частных земель должны самостоятельно принимать меры по борьбе с борщевиком на своей территории. Для полного уничтожения этого опасного сорняка необходимо провести три цикла обработки до начала сентября, первая из которых в «фазе трех листов» запланирована на май-июнь, вторая — на июнь-июль и третья обработка — на июль-август.

«Мы задействуем навесные косилки на базе трактора и ручные косилки. Позже орошаем земли специальным химическим составом. Применение химических веществ позволяет существенно сократить площади, засоренные растениями борщевика, и предотвратить распространение сорняка на новые территории», - заключил Митрохин.

В августе 2018 года Московская областная дума внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях Московской области. Для граждан и юридических лиц была установлена ответственность за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком на тех участках, которые находятся в их собственности. Административная ответственность предусматривает штраф для граждан от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.