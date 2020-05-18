РИАМО - 18 мая. Подмосковные следователи предъявили обвинение 57-летнему мужчине в убийстве 54-летнего знакомого в Солнечногорске, инцидент произошел во время распития спиртных напитков, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«В частном доме <…> в одном из СНТ в городском округе Солнечногорск, обвиняемый во время распития спиртных напитков нанес потерпевшему ножевое колото-резаное ранение брюшной полости. В результате <…> мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий, направленный не установление обстоятельств происшествия и сбор доказательств.