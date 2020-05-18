РИАМО - 18 мая. Школьники из Одинцовского городского округа примут участие в финале открытых соревнований Skolkovo Junior Challenge-2020, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По итогам второго этапа в финал прошли 120 человек, по 10 команд в каждом из направлений – «Энергетическое», «Биомедицинское» и «Промышленные технологии».

«В составе двух команд, «Сингулярность» и «Energizer», финальные задания будут решать и школьники из Одинцовского городского округа – воспитанники лицея №10 и СОШ №17. В финале командам предстоит дистанционно в формате хакатона решить практические задачи, подготовленные экспертным жюри», — сказал глава округа Андрей Иванов.

К примеру, ребята должны будут разработать рацион питания животных, отобранных для работы в миссии на Марс, построить алгоритм управления энергосистемой с большой долей возобновляемых источников энергии, создать высокоавтоматизированную логистическую инфраструктуру инновационного производственного кластера.

Следить за ходом соревнований можно будет на канале международной гимназии «Сколково» в YouTube. Команды, в состав которых входят ребята из лицея №10 и школы №17, заявлены по энергетическому направлению, добавил Иванов.

Участники интеллектуальных соревнований поборются за возможность получения гранта на обучение в международной гимназии «Сколково». Церемония открытия финала состоится 20 мая в 10:00, защита финальных проектов участников – 22 мая в 10:30, а церемония объявления победителей – 22 мая в 15:00. Финал впервые пройдет в онлайн-формате с 20 по 22 мая.