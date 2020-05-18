РИАМО - 18 мая. В Звездном городке планируется провести благоустройство общественных территорий (вторая очередь), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении аукциона опубликовали в Единой информационной системе закупок.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звездный городок», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Звездный городок.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.